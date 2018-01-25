بالفيديو.. حكم إنجليزي شهير يوقف مباراة في كرة القدم فور سماعة الأذان

أوقف الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، لقاء الفيحاء وضيفه الفتح الذي أقيم أمس، ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس ملك السعودية لكرة القدم، بعد سماعه صوت أذان المغرب في مسجد مجاور.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر الحكم الإنجليزي وهو يأمر بإيقاف المباراة فور سماعه صوت الأذان، وبعد نهايته طالب بمواصلة اللعب.

الحكم الإنجليزي "مارك كلانينبيرغ" في مباراة #الفيحاء_الفتح يوقف اللعب أثناء رفع أذان المغرب ، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية. pic.twitter.com/Tci5Ea6SrG — هِشـام السُليمـان (@Ho) 24 января 2018 г.

وانتهت المواجهة بين الفريقين التي امتدت للأشواط الإضافية بفوز الفيحاء بنتيجة (2-1)، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وكان الحكم الإنجليزي الدولي كلاتنبرغ، قد أعلن رحيله عن الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع العام الماضي للعمل رفقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في نبأ مفاجئ.

ويعد كلاتنبرغ صاحب الـ41 عاما أحد أفضل الحكام في العالم في السنوات الأخيرة، إذ أدار في عام 2016 نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، وكذلك نهائي كأس أمم أوروبا بين فرنسا والبرتغال.

المصدر: تويتر

عمر بيكضاض