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موتينيو يجدد تعاقده مع موناكو لغاية 2020

الرياضة

موتينيو يجدد تعاقده مع موناكو لغاية 2020
Globallookpress Panoramic
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مدد لاعب الوسط البرتغالي الدولي جواو موتينيو عقده مع ناديه موناكو الفرنسي لغاية يونيو 2020، كما أعلن نادي الإمارة اليوم الخميس.

والتحق موتينيو بموناكو عام 2013، تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له أن لعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي.

وتوّج موتينيو بطلا لأوروبا مع البرتغال عام 2016، وأحرز بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017، وخاض في صفوف الأخير 211 مباراة سجل خلالها 11 هدفا ونجح في 39 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

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وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف: "إنه لاعب قدير، يملك الخبرة وهام جدا لمشروعنا. إنه مثال للاعبينا الشبان على أرضية الملعب وخارجها".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر

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