موتينيو يجدد تعاقده مع موناكو لغاية 2020

مدد لاعب الوسط البرتغالي الدولي جواو موتينيو عقده مع ناديه موناكو الفرنسي لغاية يونيو 2020، كما أعلن نادي الإمارة اليوم الخميس.

والتحق موتينيو بموناكو عام 2013، تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له أن لعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي.

🖋️ L’AS Monaco est fier d’annoncer la prolongation du contrat de @JoaoMoutinho jusqu’en 2020 ! #Moutinho2020pic.twitter.com/yDU62aWv1K — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 29, 2018

وتوّج موتينيو بطلا لأوروبا مع البرتغال عام 2016، وأحرز بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017، وخاض في صفوف الأخير 211 مباراة سجل خلالها 11 هدفا ونجح في 39 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

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وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف: "إنه لاعب قدير، يملك الخبرة وهام جدا لمشروعنا. إنه مثال للاعبينا الشبان على أرضية الملعب وخارجها".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر