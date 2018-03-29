ديل بوترو يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي

واصل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف خامسا زحفه نحو لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغه الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل واحدة.

وتمكن ديل بوترو من حسم المباراة الماراثونية التي امتدت لساعتين و52 دقيقة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 5-7 و7-6 و7-6.

وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 15 بعد تتويجه في بطولتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأمريكية.

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ويلتقي دل بوترو في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 9 ملايين دولار مع الأمريكي جون إيسنر، الذي تغلب على الكوري الجنوبي هيون تشونغ بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-1 و6-4 خلال ساعة واحدة و8 دقائق.

المصدر: ATP

أليكسي اسبر