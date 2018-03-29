ديل بوترو يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي
واصل الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف خامسا زحفه نحو لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغه الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل واحدة.
وتمكن ديل بوترو من حسم المباراة الماراثونية التي امتدت لساعتين و52 دقيقة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع 5-7 و7-6 و7-6.
¡VAMOS @delpotrojuan!#MiamiOpenpic.twitter.com/gZekIqHi2G— Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2018
وعزز العملاق الأرجنتيني انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 15 بعد تتويجه في بطولتي أكابولكو المكسيكية وإنديان ويلز الأمريكية.
With a little help from his friends 👋@delpotrojuan#MiamiOpenpic.twitter.com/petSjCMIPB— Miami Open (@MiamiOpen) March 29, 2018
ويلتقي دل بوترو في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 9 ملايين دولار مع الأمريكي جون إيسنر، الذي تغلب على الكوري الجنوبي هيون تشونغ بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-1 و6-4 خلال ساعة واحدة و8 دقائق.
المصدر: ATP
أليكسي اسبر