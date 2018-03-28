إيسنر يتقدم في بطولة ميامي

أصبح لاعب التنس الأمريكي جون إيسنر أول المتأهلين لنصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة بالولايات المتحدة، بعدما تخطى منافسه الكوري الجنوبي هيون تشونج بسهولة بمجموعتين نظيفتين.

واحتاج إيسنر لساعة وثمان دقائق فقط كي يفوز على تشونج بواقع 1-6 و4-6 ليحجز مقعده في المشهد الختامي، وينتظر الفائز من مباراة الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو مع الكندي ميلوس راونيتش.

بينما سيتحدد طرفا ما قبل النهائي الآخر من خلال لقائي، الإسباني بابلو كارينو مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، والألماني ألكسندر زفيريف مع الكرواتي بورنا كوريتش.

المصدر: EFE

فادي سيمير