أوستابينكو إلى نصف نهائي بطولة ميامي

تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو، لنصف نهائي فردي السيدات، ببطولة ميامي لأساتذة التنس، عقب فوزها، على الأوكرانية سفيتولينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وأنهت اللاتفية اللقاء لمصلحتها بواقع 7-6 و7-6، لتضرب الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، موعدا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفائزة من مباراة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة الثامنة للبطولة، ومواطنتها دانييلا كولينز.





المصدر: وكالات

فادي سيمير