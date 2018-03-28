أوستابينكو إلى نصف نهائي بطولة ميامي
twitter@JelenaOstapenk8
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تأهلت اللاتفية يلينا أوستابينكو، لنصف نهائي فردي السيدات، ببطولة ميامي لأساتذة التنس، عقب فوزها، على الأوكرانية سفيتولينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.
وأنهت اللاتفية اللقاء لمصلحتها بواقع 7-6 و7-6، لتضرب الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، موعدا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفائزة من مباراة الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة الثامنة للبطولة، ومواطنتها دانييلا كولينز.
.@JelenaOstapenk8 books semi final spot at the @MiamiOpen— WTA (@WTA) March 28, 2018
Edges Svitolina 7-6 (3), 7-6 (5). pic.twitter.com/6Bfk59UHEQ
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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