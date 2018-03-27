 
مباشر

من دون صلاح .. مصر تخسر أمام اليونان

الرياضة

من دون صلاح .. مصر تخسر أمام اليونان
twitter@EthnikiOmada
مصر تخسر أمام اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1co

خسرت مصر من دون نجمها "محمد صلاح" مباراتها الثانية تواليا أمام اليونان 0-1 الثلاثاء، ضمن تحضيراتها لمونديال روسيا 2018، الذي تشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990.

سجلت اليونان هدف المباراة الوحيد عبر نيكولاس كاريليس برأسه من مسافة قريبة في الشباك في (د.29).

وبعد خسارتها بصعوبة أمام البرتغال 1-2، قدمت مصر مباراة عادية تحت أمطار زوريخ عجزت فيها عن التسجيل، ضمن سلسلة اختباراتها قبل مواجهة روسيا والأوروغواي والسعودية في المونديال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

العناوين

الأكثر قراءة

دوري أبطال اوروبا
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة