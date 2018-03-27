من دون صلاح .. مصر تخسر أمام اليونان

خسرت مصر من دون نجمها "محمد صلاح" مباراتها الثانية تواليا أمام اليونان 0-1 الثلاثاء، ضمن تحضيراتها لمونديال روسيا 2018، الذي تشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990.

سجلت اليونان هدف المباراة الوحيد عبر نيكولاس كاريليس برأسه من مسافة قريبة في الشباك في (د.29).

وبعد خسارتها بصعوبة أمام البرتغال 1-2، قدمت مصر مباراة عادية تحت أمطار زوريخ عجزت فيها عن التسجيل، ضمن سلسلة اختباراتها قبل مواجهة روسيا والأوروغواي والسعودية في المونديال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير