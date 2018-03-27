نادال يعود من بوابة كأس ديفيس

انضم رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا لتشكيلة إسبانيا خلال مواجهة دور الثمانية لكأس ديفيس للتنس لفرق الرجال أمام ألمانيا في فالنسيا، الشهر المقبل.

ولم يشارك اللاعب البالغ 31 عاما في البطولة منذ ساعد إسبانيا، الفائزة باللقب 5 مرات، على العودة إلى أعلى درجة في التنس العالمي بالفوز على الهند في 2016.

ووقع اختيار سيرجي بروغويرا كابتن إسبانيا على نادال وبابلو كارينيو بوستا وروبرتو باوتيستا أغوت وديفيد فيرير وفليسيانو لوبيز.

وانسحب نادال، الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير بعدما بلغ دور الثمانية بسبب الإصابة.

وتقام منافسات دور الثمانية لكأس ديفيس خلال 6-8 أبريل المقبل.

المصدر: رويترز