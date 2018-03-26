صعود بيلسكوفا وستيفنس إلى ربع نهائي بطولة ميامي
AFP
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تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى دور الثمانية لبطولة ميامي لتنس الأساتذة، اليوم الاثنين، بفوزها على الكازاخستانية زارينا دياز 6-2 و2-1، ثم بانسحاب الأخيرة بداعي الإصابة.
وفازت التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة على الأمريكية صوفيا كينن بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4.
.@SloaneStephens strikes out Muguruza to make the @MiamiOpen quarters --> https://t.co/h6iCRb9xwSpic.twitter.com/uu9cfrJyoW— WTA (@WTA) March 26, 2018
وفي مباراة أخرى، تغلبت سلون ستيفنس الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة على الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة 6-3 و6-4، وتلتقي ستيفنس في الدور المقبل مع الألمانية أنجيليك كيربر أو الصينية وانغ يافان.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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