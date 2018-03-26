صعود بيلسكوفا وستيفنس إلى ربع نهائي بطولة ميامي

تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا إلى دور الثمانية لبطولة ميامي لتنس الأساتذة، اليوم الاثنين، بفوزها على الكازاخستانية زارينا دياز 6-2 و2-1، ثم بانسحاب الأخيرة بداعي الإصابة.

وفازت التشيكية الأخرى بترا كفيتوفا المصنفة التاسعة على الأمريكية صوفيا كينن بنتيجة 3-6 و6-2 و6-4.

وفي مباراة أخرى، تغلبت سلون ستيفنس الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة على الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة 6-3 و6-4، وتلتقي ستيفنس في الدور المقبل مع الألمانية أنجيليك كيربر أو الصينية وانغ يافان.

المصدر: وكالات

فادي سيمير