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هولندا تقسو على البرتغال "وديا"

الرياضة

هولندا تقسو على البرتغال
Reuters
هولندا تسحق البرتغال وديا
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مني المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بخسارة قاسية بسقوطه الكبير أمام نظيره الهولندي 3-0، الاثنين، في جنيف، في مباراة ودية ضمن إطار استعداد الأول لمونديال 2018.

سجل ثلاثية المنتخب الهولندي كل من ممفيس ديباي في (د.12) وريان بابل في (د.32) وفيرجيل فان ديك في (د.45).

وكانت البرتغال بطلة أوروبا عام 2016، حققت فوزا صعبا للغاية ضد مصر 2-1 الأسبوع الماضي عندما قلبت تخلفها بهدف إلى فوز بهدفين سجلهما رونالدو في الوقت بدل الضائع.. وستلعب البرتغال في نهائيات كأس العالم في مجموعة تضم إسبانيا، والمغرب وإيران.

يذكر أن المنتخب الهولندي الذي يشهد فترة انتقالية بعد اعتزال أفضل نجومه، فشل في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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