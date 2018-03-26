مجنونة "النني" تشوه وجه إحدى معجباته

نشرت الفتاة البريطانية "كريستين جينيرز" الشهيرة بمجنونة "النني" عبر حسابها في تويتر، صورة للاعب الدولي محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وتجمع الصورة، النني بإحدى معجباته، وأبدت جينيرز غضبها الشديد تجاه الفتاة التي التقطت الصورة مع "النني" وقامت بتشويه ملامحها في الصورة، ووجهت لها رسالة مرفقة بالتغريدة قائلة: "أنت لا تستحقي هذه الصورة، ولكنني أنا التي أستحقها وإذا رأيتك بجواره سوف أركلك في مؤخرتك".

Who is this girl to take a photo with you or even approach to you!!😡 she actually doesn't deserve this picture, i do. and if i saw her around i will kick her arse!!!😡 @elnennypic.twitter.com/s8GKCgJvKv — Kristin (@KristinGunners) March 25, 2018

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المصدر: صحيفة المصريون

أليكسي اسبر