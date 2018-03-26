شاهد ما فعلته فتاة مصرية تعرض الزواج من النجم "محمد صلاح"
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تداولت وسائل الإعلام المصرية صورة لفتاة مصرية طالبت نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالزواج منها.
وظهرت الفتاة المصرية في مدرجات رافعة لافتة، تطلب الزواج من محمد صلاح على هامش مباراة مصر والبرتغال الودية بسويسرا.
وحسب وسائل الإعلام المصرية توجهت الفتاة إلى محمد صلاح عقب مباراة مصر والبرتغال وعرضت عليه الزواج إلا أنه رد مازحًا: "أنا متزوج.. ولا أستطيع الزواج مرة أخرى".
واكتفت الفتاة بالتقاط صورة مع نجم المنتخب المصري، عقب المباراة بابتسامة عريضة.
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