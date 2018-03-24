شاهد.. مصري يقبل فتاة برتغالية خلال إطاحة رونالدو بالفراعنة

خطف مشجع مصري الأضواء بعدما قبل فتاة برتغالية في المدرجات خلال مجريات مباراة منتخب الفراعنة والبرتغال أمس، في سويسرا.

ولقيت صورة المشجع المصري مع الفتاة البرتغالية تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أحداث المباراة كانت مثيرة، إذ انتزع المنتخب البرتغالي فوزا قاتلا بهدفين مقابل هدف.

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وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد لمنتخب بلاده، بينما سطع نجم كريستيانو رونالدو في صفوف المنتخب البرتغال بتسجليه هدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورغم تألق رونالدو وصلاح، إلا أن المشجع المصري خطف الأضواء من الجميع، وانتشرت صورته مع الفتاة البرتغالية كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبه المصريون مشهد المشجع المصري والفتاة، بأحد المشاهد في فيلم "كده رضا" للفنان المصري أحمد حلمي، عندما أراد أن يشاهد مباراة للأهلي مع ندى (منة شلبي)، دون علم أشقائه، لكن أمره انكشف عندما أذاعت الفضائيات لقطة من المدرجات ظهر فيها وهو يحتضن الفتاة.

المصدر: وكالات