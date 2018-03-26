بطولة ميامي: كونتا تواصل بقوة حملة الدفاع عن لقبها

واصلت البريطانية جوانا كونتا بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغها الدور الرابع، بعد تغلبها بسهولة على منافستها البلجيكية إيليز ميرتنز بمجموعتين دون رد.

واحتاجت كونتا، التي تغلبت في نهائي العام الماضي على الدنماركية كارولين فوزنياكي، إلى ساعة و5 دقائق فقط للفوز في مواجهتها الأولى مع ميرتنز بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-1.

.@JoKonta91 is through to the @MiamiOpen Round of 16!



The defending champion sweeps past Mertens 6-2, 6-1. pic.twitter.com/OCJfKLFRtI — WTA (@WTA) March 25, 2018

وتلتقي كونتا، المصنفة 11 في هذه البطولة، في مواجهتها المقبلة مع المخضرمة الأمريكية فينوس وليامز الثامنة عالميا وحاملة لقب البطولة لثلاث مرات، والتي احتاجت إلى ساعتين و54 دقيقة لحسم مباراتها مع الهولندية كيكي برتنز بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 5-7 و6-3 و7-5.

She's done it! @VenusesWilliams battles through to the Round of 16 at the @MiamiOpen



She'll play @JoKonta91 after beating Bertens 5-7, 6-3, 7-5. pic.twitter.com/aOwbOZOs70 — WTA (@WTA) March 25, 2018

وتأهلت إلى ثمن النهائي أيضا الأسترالية آشلي بارتي (ترتيبها - 21) بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش بالنتيجة 6-4 و6-3، وستواجه في الدور القادم الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة رابعة، والفائزة بدورها على الأسترالية داريا غافريلوفا (ترتيبها-26) بالنتيجة 4-6 و6-0 و6-1.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر