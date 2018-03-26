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بطولة ميامي: كونتا تواصل بقوة حملة الدفاع عن لقبها

الرياضة

بطولة ميامي: كونتا تواصل بقوة حملة الدفاع عن لقبها
AFP CLIVE BRUNSKIL
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واصلت البريطانية جوانا كونتا بنجاح حملة الدفاع عن لقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس، ببلوغها الدور الرابع، بعد تغلبها بسهولة على منافستها البلجيكية إيليز ميرتنز بمجموعتين دون رد.

واحتاجت كونتا، التي تغلبت في نهائي العام الماضي على الدنماركية كارولين فوزنياكي، إلى ساعة و5 دقائق فقط للفوز في مواجهتها الأولى مع ميرتنز بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-2 و6-1.

وتلتقي كونتا، المصنفة 11 في هذه البطولة، في مواجهتها المقبلة مع المخضرمة الأمريكية فينوس وليامز الثامنة عالميا وحاملة لقب البطولة لثلاث مرات، والتي احتاجت إلى ساعتين و54 دقيقة لحسم مباراتها مع الهولندية كيكي برتنز بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 5-7 و6-3 و7-5.

وتأهلت إلى ثمن النهائي أيضا الأسترالية آشلي بارتي (ترتيبها - 21) بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش بالنتيجة 6-4 و6-3، وستواجه في الدور القادم الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة رابعة، والفائزة بدورها على الأسترالية داريا غافريلوفا (ترتيبها-26) بالنتيجة 4-6 و6-0 و6-1.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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