شاهد.. أهداف مباراة سوريا وقطر

ساد التعادل الإيجابي (2-2) المباراة الودية بين المنتخبين القطري والسوري، التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب البصرة الدولي، ضمن بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم.

وسجل هدفي سوريا كل من، المهاجم عمر السومة ولاعب خط الوسط محمد زاهر ميداني، في الدقيقتين (49، 73) على التوالي.

بينما حملت ثنائية العنابي القطري توقيع كل من لاعب خط الوسط عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله، والمهاجم أكرم حسن عفيف، عند الدقيقتين (58، 70) على الترتيب.

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ويتصدر منتخب قطر الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السوري، الذي سيلعب في المباراة الختامية للبطولة، يوم الثلاثاء المقبل، مع العراق، صاحب المركز الثالث والأخير، من دون نقاط.

المصدر: "twitter/alkasschannel"