الشمشون الكوري يسقط أمام إيرلندا الشمالية.. (فيديو)

خسر منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره الإيرلندي الشمالي (1-2)، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك ضمن تحضيراته لمونديال روسيا 2018.

بادر الكوري الجنوبي تشانغ هون كون بالتسجيل مبكرا، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية. لكن زميله كيم مين جاي أدرك التعادل ، بهدف سجله خطأ في مرماه، عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. ومن ثم اقتنص الإيرلندي بول سميث هدف الفوز لمنتخب بلاده، في الوقت القاتل قبل أربع دقائق من نهاية الزمن الأصلي للقاء.