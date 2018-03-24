بول إينس: صلاح سيكون "أحمق" لو فكر في ريال مدريد أو برشلونة

حذر نجم فريق ليفربول السابق، بول إينس، نجم الريدز الحالي المصري محمد صلاح من التفكير في مسألة الانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد أو برشلونة.

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن بول إينس تصريحات، قال فيها: "ليفربول هو المكان المناسب لمحمد صلاح، وأنصحه بالبقاء مع الفريق وعدم التفكير في الرحيل وحسم الأمر أمام الجميع".

وأضاف: "أتصور أن صلاح سيكون لاعبا يتمتع بالكثير من الحماقة إذا ما رحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، فهو حاليا في المكان المثالي بالنسبة له.. وإذا بقي ربما يقود الريدز للتتويج بأحد الألقاب في الموسم المقبل".

وأوضح نجم الريدز السابق: "لا تفهموني بشكل خاطئ، فدائما الخيار يكون صعبا عندما تطلبك أندية كبيرة، والأصعب تجاهل ريال مدريد أو برشلونة، كما رأينا الوضع مع كوتينيو وسواريز، لكنني مؤمن بفكرة أهمية بقاء صلاح".

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وأشار بول إينس إلى أن: "صلاح يتقدم إلى الأمام، اللعب مع ليفربول يمنحه الهدوء للتطور ببطء، يتألق في الدوري الإنكليزي وفي دوري الأبطال .. لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره، والانتقال الآن إلى ناد آخر قد يأتي بنتيجة سلبية، عليه أن يتعلم مما حصل لسانشيز ولبوغبا .. لقد رأينا كيف يعاني أليكسيس سانشيز في مانشستر يونايتد، وكيف تراجع مستوى بوغبا، ذلك النوع من الانتقالات قد يتسبب في مشاكل للنجوم".

يذكر أن بول إينس (50 عاما) دافع عن ألوان الريدز في الفترة من (1997- 1999)، وشارك في 65 مباراة، وسجل 14 هدفا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي