أزارينكا تصعد إلى ثالث أدوار بطولة ميامي
Reuters USA Today Sports
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عبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا اليوم إلى ثالث أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار.
وجاء تأهل أزارينكا التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة، بعد انسحاب منافستها في الدور الثاني، الأمريكية ماديسون كيز، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النجمة البيلاروسية، بواقع (7-6 و2-0).
.@Vika7 takes the opening set in a tiebreaker, 7-6(5)! #MiamiOpenpic.twitter.com/Fz9HYhlFkm— WTA (@WTA) 23 марта 2018 г.
وتلعب أزارينكا في الدور المقبل مع اللاتفية أنستاسيا سيفاتسوف التي أقصت الفرنسية أليز كورنيه، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (7-5 و6-4).
المصدر:rsport.ria.ru
عمر بيكضاض
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