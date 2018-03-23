أزارينكا تصعد إلى ثالث أدوار بطولة ميامي

عبرت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا اليوم إلى ثالث أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار.

وجاء تأهل أزارينكا التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة، بعد انسحاب منافستها في الدور الثاني، الأمريكية ماديسون كيز، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم النجمة البيلاروسية، بواقع (7-6 و2-0).

وتلعب أزارينكا في الدور المقبل مع اللاتفية أنستاسيا سيفاتسوف التي أقصت الفرنسية أليز كورنيه، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (7-5 و6-4).

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المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض