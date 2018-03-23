الروسية كوزنيتسوفا تودع بطولة ميامي

ودعت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بطولة ميامي المفتوحة للتنس من الدور الثاني، إثر خسارتها اليوم أمام الكازاخية زارينا دياز بمجموعتين متتاليتين.

وأنهت اللاعبة الكازاخية اللقاء لمصلحتها بواقع (6-1 و6-3).

وفي مباريات أخرى ضمن منافسات الدور ذاته، تغلبت الأمريكية أليسون ريسك على المرشحة السابعة للقب، الفرنسية كارولين غارسيا، بمجموعتين دون رد (6-3 و6-1)، وتفوقت التايوانية سو وي هسي على الرومانية سورانا كريستيا بنتيجة (7-5 و6-1)، وتجاوزت الأمريكية سلوان ستيفنز عقبة الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بواقع (6-1 و6-3).

.@SloaneStephens makes light work of Tomljanovic.



She wins 6-1 6-3 inside 75 minutes to advance to round three of the @MiamiOpenpic.twitter.com/sLN1ZhXQ7A — WTA (@WTA) 22 марта 2018 г.

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض