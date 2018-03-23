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الروسية كوزنيتسوفا تودع بطولة ميامي

الرياضة

الروسية كوزنيتسوفا تودع بطولة ميامي
Sputnik Alexey Filippov
الروسية كوزنيتسوفا تودع بطولة ميامي
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ودعت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بطولة ميامي المفتوحة للتنس من الدور الثاني، إثر خسارتها اليوم أمام الكازاخية زارينا دياز بمجموعتين متتاليتين.

وأنهت اللاعبة الكازاخية اللقاء لمصلحتها بواقع (6-1 و6-3).

وفي مباريات أخرى ضمن منافسات الدور ذاته، تغلبت الأمريكية أليسون ريسك على المرشحة السابعة للقب، الفرنسية كارولين غارسيا، بمجموعتين دون رد (6-3 و6-1)، وتفوقت التايوانية سو وي هسي على الرومانية سورانا كريستيا بنتيجة (7-5 و6-1)، وتجاوزت الأمريكية سلوان ستيفنز عقبة الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بواقع (6-1 و6-3).

المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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