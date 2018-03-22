فرنسا تدعم بقوة ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت دعم بلاده لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات مونديال 2026.

وقال لوغريت خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، إن فرنسا وشركاءها سيدعمون الملف المغربي.

وأكد لوغريت أن فرنسا ستدعم بقوة الملف المغربي لما فيه من مميزات وخصائص، مشيرا في الوقت نفسه إلى متانة العلاقة الثنائية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أعرب لقجع، أن الترشيح لمونديال 2026 ليس مغربيا فقط بل إفريقيا، مؤكدا أن المغرب استجاب لجميع شروط دفتر التحملات التي يطلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعلن الفيفا في الـ13 من يونيو المقبل عن الفائز بشرف تنظيم مونديال 2026 الذي يتنافس عليه المغرب مع الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك).

المصدر: Fédération Royale

عمر بيكضاض