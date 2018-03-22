كلويفرت يحرج مارادونا!

وضع نجم منتخب هولندا ونادي برشلونة سابقا باتريك كلويفرت، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في موقف محرج خلال مشاركتهما في إحدى المباريات الخيرية بسويسرا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر فيه كلويفرت وهو يقوم بتحية جميع النجوم الذين حضروا للمشاركة في المباراة الخيرية، لكنه تجاهل الأسطورة مارادونا.

😱 Kluivert met un vent mémorable à Maradona pic.twitter.com/S5HZfOVqPZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 марта 2018 г.

ويبدو أن اللقطة كانت عفوية من طرف نجم المنتخب الهولندي سابقا، إلا أنها تسببت في إحراج مارادونا الذي مد يده لتحية كلويفرت، لكن الأخير بدا وكأنه غير مبال.

المصدر: تويتر + وكالات

عمر بيكضاض