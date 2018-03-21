الفيفا يتوقع تجهيز ملعب "سمارا أرينا" في نهاية أبريل

يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، افتتاح ملعب "سمارا أرينا"، الذي سيستضيف عدة مباريات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في أواخر شهر أبريل المقبل.

وقال مدير المسابقات في الفيفا، كولن سميث، في تصريحات للصحفيين: "لقد تحدثنا كثيرا عند وجود تأخير في جدول إنشاء الملعب، ولا يزال التأخير مستمرا. وهناك الكثير من العمل المطلوب القيام به".

Sputnik

وأضاف مسؤول الفيفا: "إدارة المدينة والمسؤولون على الملعب، وعدوا بأنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال في نهاية شهر أبريل. يتطلب من جانبهم جهدا كبيرا لإنجاز كل عمل. و نحن لا نرى أي سبب يجعل ذلك مستحيلا. نتوقع تسليم الملعب في نهاية أبريل، وإجراء المباريات التجريبية".

إقرأ المزيد

وسيستضيف ملعب "سمارا أرينا" خمس مباريات منها ثلاث في دور المجموعات، ومنها لقاء روسيا صاحبة الضيافة والأوروغواي، إضافة إلى مباراة ضمن دور الـ 16 وأخرى في دور الثمانية.

وستقام روسيا مباريات نهائيات كأس العالم 2018، على 12 ملعبا في 11 مدينة، وذلك خلال الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي