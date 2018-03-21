شاهد.. هدف برازيلي "كوميدي"

صعد فريق ساو باولو إلى الدور قبل النهائي من الدوري البرازيلي لكرة القدم باوليستا "Paulista 2018 "، على حساب ضيفه ساو كايتانو، إثر تغلبه عليه (2-0)، في لقاء الإياب.

وأهدى حارس ساو كايتانو، إينوكي بايس، الهدف الأول للضيوف، نتيجة خطأ قاتل ارتكبه، في الدقيقة 19، عندما تباطأ في تشتيت كرة مرتدة، فاصطدمت بقدم مهاجم الخصم "تريليز" الذي ضغط على الحارس، لتعتلي الكرة باتجاه المرمى قبل أن يتابعها المهاجم في الشباك الخالية.

وأضاف دييغو سوزا الهدف الثاني، بحلول الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

O pessoal da #SPFCtv nem dormiu para trazer pra vocês os bastidores da vitória sobre o São Caetano! Dá o play👇🏼👇🏼👇🏼



📺 https://t.co/y9N6kiqBYGpic.twitter.com/8oS1iNCEj4 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 21, 2018

وتفوق ساو باولو على ساو كايتانو (2-1)، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ليصبح أول المتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

المصدر: "twitter/saopaulofc"

نايف الكوردي