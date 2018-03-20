مسؤول سعودي يعلن اتفاقه مع زير الرياضة المصري لاستضافة المونديال

كشف رئيس الاتحاد العربي ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ عن مفاجأة لعشاق كرة القدم في مصر، بعدما أكد تجهيزه لخطة لاستضافة "بلاد النيل" للمونديال في غضون 5 سنوات.

وذكر المسؤول السعودي أنه سيضع خطة عمل مع خالد عبد العزيز، وزير الرياضة المصري، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحال نجاحها ستصبح مصر مؤهلة لاستضافة المونديال.

مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة ، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريده.

️⚽️🇪🇬 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 20 марта 2018 г.

ونشر آل الشيخ تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال السنوات الخمس القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبد العزيز، وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة".

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يذكر أن قطر ستستضيف مونديال 2022، بينما تتنافس المغرب مع الملف الثلاثي الأمريكي المشترك (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك) على استضافة بطولة كأس العالم المزمع إقامتها عام 2026.

المصدر: وكالات