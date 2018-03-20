سكولاري يكشف وجهة رونالدو المقبلة

كشف المدير الفني السابق لمنتخبي البرازيل والبرتغال ونادي غوانغزو إيفرغراند الصيني، لويس فيليبي سكولاري عن تفكير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إنهاء مسيرته الكروية في الصين.

وقال المدرب البرازيلي في تصريحات لقناة "Esporte": "لطالما سألني كريستيانو عن طبيعة الحياة في الصين، كنت أعطيه كل التفاصيل عن الحياة في هذا البلد".

وأكمل سكولاري الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002: "نصحته بأن يذهب إلى الصين إذا أتيحت له الفرصة، وأُدرك بأن كريستيانو لديه علامة تجارية، والصين من أكبر دول العالم، ويمكنه الاستفادة من ذلك، إلى جانب لعبه كرة القدم".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدثت وسائل الإعلام في يناير الماضي، عن رغبة رئيس نادي ريال مدريد فلورونتينو بيريز في بيع رونالدو، وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من اللاعبين الإسبان في النادي الملكي يؤيدون فكرة رحيل "الدون".

ولكن ورغم هذه الأنباء فانتقال رونالدو إلى الدوري الصيني نهاية الموسم الحالي وحتى في الموسم المقبل يبدو شبه مستحيل، في ظل ارتفاع سعر اللاعب وراتبه السنوي، وأيضا في ظل رغبة النجم البرتغالي في البقاء في أوروبا لمواصلة منافسة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على الألقاب الجماعية والجوائز الفردية.

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تجدر الإشارة إلى أن الدوري الصيني بات في السنوات الأخيرة وجهة لنجوم كرة القدم وذلك بسبب المبالغ الطائلة التي تدفعها الفرق المحلية لهم.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض