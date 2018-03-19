هل يقلب رونالدو "المجنون" الطاولة على غريمه ميسي؟

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه وحسه التهديفي في الدوري الإسباني لكرة القدم مع بداية العام الحالي، وبات يزاحم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدارة هدافي الليغا.

وأحرز الدون رباعية "سوبر هاتريك" تاريخية في اللقاء الذي جمع ريال مدريد بضيفه جيرونا أمس، في إطار منافسات المرحلة الـ29 من الليغا، ليقود فريقه لتحقيق فوز كاسح (6-3).

إقرأ المزيد

وبهذه الرباعية وصل رونالدو إلى 22 هدفا في الدوري الإسباني، ليقلص الفارق إلى 3 أهداف فقط بينه وبين متصدر قائمة هدافي الليغا، البرغوث ميسي.

إقرأ المزيد

وباقترابه من ميسي يكون النجم البرتغالي قد أسكت أفواه منتقديه الذين وصفوه بـ"المجنون" عندما قال مطلع الموسم الحالي إنه سيكون هداف الدوري الإسباني ولم يكن وقتها يملك في رصيده سوى هدف واحد بعد مرور 11 مرحلة من المسابقة، فيما كان غريمه الأرجنتيني قد وصل إلى الهدف رقم الـ12.

وقبل 9 جولات من نهاية الدوري الإسباني يتوقع أن يحتدم الصراع بين رونالدو وميسي على لقب البشبيشي (هداف الليغا)، لاسيما وأن البارسا قد ضمن بشكل كبير التتويج بلقب الليغا، إذ يبتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، وبفارق 15 نقطة كاملة عن الريال الثالث (60).

المصدر:RT

عمر بيكضاض