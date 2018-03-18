"سوبر هاتريك" رونالدو يقود ريال مدريد لاكتساح جيرونا

استعاد ريال مدريد حامل اللقب المركز الثالث من فالنسيا بفوزه الكبير على جيرونا 6-3 ضمن المرحلة الـ29 من "الليغا"، وثأر بالتالي لخسارته أمام الأخير 1-2 ذهابا.

وفرض المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه نجما للمباراة بتسجيله سوبر هاتريك في الدقائق (11 و48 و64 و90+1)، رافعا رصيده إلى 22 هدفا على لائحة الهدافين منتزعا المركز الثاني من مهاجم برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز.

وسجل لوكاس فاسكيز في (د.59) والويلزي غاريث بايل في (د.86) الهدفين الآخرين، فيما سجل الأوروغوياني كريستيان ستوياني في (د.29 و67) وخوانبي في (د.88) أهداف جيرونا.

وشدد ريال مدريد الخناق على جاره اتلتيكو مدريد بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأخير وبفارق نقطة واحدة أمام فالنسيا الذي كان تغلب على ألافيس 3-1 السبت.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير