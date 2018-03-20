المصري صفوت يودع ليل مبكرا

أخفق اللاعب المصري محمد صفوت في اجتياز حاجز الدور الأول لدورة ليل الفرنسية "سلسلة التحدي" لتنس الرجال، إثر خسارته أمام صاحب الأرض الفرنسي أوغو هومبيرت.

وعانى اللاعب الفرنسي الأمرين في كسر مقاومة نظيره المصري، ولكنه تمكن من الفوز عليه بمجموعتين متتاليتين بنتيجة: (7-6) و(7-5)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

كما ودع البيلاروسي أولادزيمير إيغناتسيك الدورة من الدور الأول أيضا، على يد الألماني توبياس كامكه، عقب خسارته أمامه بمجموعتين نظيفتين بواقع: (4-6) و(3-6).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي