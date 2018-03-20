ميسي يكشف حقيقة معاناته مرض "نقص النمو"

تحدث نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي عن طفولته ومشاكله الصحية، وكيف كان والداه يحقنانه بالهرمونات.

وقال النجم الأرجنتيني الفائز بجائز الكرة الذهبية 5 مرات لموقع "Onefootball": عندما كنت في الثامنة من عمري، كنت أعاني مرض نقص النمو وكان والداي يحقنانني بالأدوية، وفي سن الـ12 تعلمت أن أفعل ذلك بنفسي".

وأضاف البرغوث "كنت أحقن كل مساء بهرمون النمو، في البداية في ساق واحدة قبل أن تتحول العملية إلى الساق الأخرى.. كانت الإبرة صغيرة، لذلك لم أكن أشعر بأي شيء. بالنسبة لي كانت العملية برمتها شيئا روتينيا، وكنت مضطرا للقيام بذلك وفعلت".

وبعد علاج لسنوات من مرض "نقص النمو"، انضم ميسي لأكاديمية برشلونة "لا ماسيا" في العام 2000، قادما من فريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، وقرر الفريق الكتالوني التكفل باللاعب ومعالجته من مرضه.

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ويعتبر ميسي الذي لا يتجاوز طوله حاليا 1.69 سم، واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إذ توج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، كما قاد فريقه برشلونة للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية منها، لقب بطولة الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس إسبانيا في 5 مناسبات، وبطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

المصدر:لينتا.رو

عمر بيكضاض