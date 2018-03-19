بتروجيت ينتفض أمام الاتحاد الإسكندري (فيديو)

فرط نادي الاتحاد الإسكندري في فوز كان في متناوله أما ضيفه بتروجيت (2-2)، في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، ضمن الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع مهاجم الاتحاد الإسكندري، محمد ناجي "جدو" فريقه في المقدمة بتسجيله هدفين متتاليين، في الدقيقتين (47 و56)، وأهدر زميله المهاجم أحمد كابوريا ضربة جزاء في الدقيقة 87، قبل أن يعود بتروجيت من بعيد وينتزع التعادل، بتسجيله هدفين خلال دقيقتين عبر لاعبيه محمد عبد السلام وأحمد جمال، في الدقيقتين (88، 90) على الترتيب من زمن اللقاء، الذي أقيم على إستاد الإسكندرية.

واكتفى الاتحاد الإسكندري بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وتراجع إلى المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، بينما رفع بتروجيت رصيده إلى 37 نقطة، ويشغل المركز الثامن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/ShbabAlathadAlskndry"

نايف الكوردي