شاهد.. مقاتل يخنق خصمه في 39 ثانية مثيرة!

ألحق المقاتل الإسكتلندي داني هنري الهزيمة الأولى بخصمه الكندي حكيم داؤودو، في نزال للفنون القتالية المختلطة جمعهما ضمن دورة UFC Fight Night 124، التي جرت، السبت الماضي، في لندن.

وأجبر داني هنري خصمه على الاستسلام في غضون 39 ثانية فقط، إذ انقض عليه بعد ضربة قوية بيمناه أسقط بها حكيم داؤودو على الحلبة، قبل أن يخنقه بطريقة مثيرة.

وحقق داني هنري، بذلك انتصاره الخامس على التوالي، والثاني عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

في حين تجرح حكيم داؤودو مرارة الهزيمة الأولى، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 7 انتصارات وتعادل وحيد.

المصدر: "facebook/ufceurope"

نايف الكوردي