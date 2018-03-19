استبعاد كيليني من منتخب إيطاليا

أعلن فريق يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن مدافعه جيورجيو كيليني استبعد من تدريبات منتخب إيطاليا لكرة القدم، الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين الشهر الجاري، وذلك لإصابته بشد في عضلة الفخذ.

وتلقى جورجيو كيليني (33 عاما)، لإصابة خلال مباراة اليوفي ومضيفه سبال (0-0)، يوم السبت الماضي، وسيتم تقييم حجم الإصابة خلال اليومين المقبلين، وفقا لما أعلنه النادي.

وبالتالي سيغيب جورجيو كيليني، الذي خاض 96 مباراة دولية مع إيطاليا، عن المباراة الودية لمنتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتين، يوم الجمعة المقبل، في مدينة مانشستر.

وسيلعب الأزوري الإيطالي مباراة ودية أخرى، بعد أربعة أيام من ذلك ضد نظيره الإنجليزي، على إستاد ويمبلي.

ويخوض منتخب إيطاليا هاتين المباراتين تحت قيادة مدربه الجديد لويجي دي بياجيو، الذي عيين مؤقتا خلفا لمواطنه جيان بييرو فنتورا، المقال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بعد فشله في قيادة الأزوري إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك لأول مرة منذ 1958.

يذكر أن يوفنتوس سيكون على موعد، بعد فترة مباريات المنتخبات الدولية، مع ميلان في الكلاسيكو الإيطالي، يوم 31 مارس الجاري، وبعد ثلاثة أيام فقط من ذلك يواجه ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، في غياب مدافعه المغربي مهدي بن عطية.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي