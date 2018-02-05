دي بياجيو من كأس الأساطير إلى تدريب منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين لويجي دي بياجيو، مدربا مؤقتا للأدزوري.

وسيتولى دي بياجيو، مهمة قيادة منتخب إيطاليا في مباراتين وديتين أمام كل من الأرجنتين، يوم الـ23 مارس/آذار المقبل، في مدينة مانشستر، وإنجلترا على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، بعد أربعة أيام من الأولى.

واستقال المدرب الإيطالي جيان بييرو فنتورا من منصبه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد فشله في قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018، وذلك لأول مرة منذ العام 1958.

وتولي دي بياجيو تدريب منتخب إيطاليا تحت 20 عاما في الفترة بين عامي 2011 و2013 قبل أن يدرب منتخب الشباب تحت 21 عاما اعتبارا من 2013.

وشارك دي بياجيو (46 عاما)، عندما كان لاعبا في خط الوسط، في 31 مباراة دولية مع الأدزوري، ولعب في نهائيات كأس العالم في نسختي (1998 و2002) وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2000.

وقال روبرتو فابريتشيني الأمين العام للجنة الأولمبية الإيطالية، المفوض بالإشراف على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في وقت سابق، إن البحث عن مدرب دائم للمنتخب تعثر بسبب ارتباط الأسماء المرشحة بعقود مع أنديتهم في الخارج.

وأضاف روبرتو فابريتشيني: "إذا لم يبادر المرشحون بإنهاء التزاماتهم فسيكون من الصعب علينا أن نطلب منهم تولي مهمة تدريب منتخب إيطاليا".

وأشار إلى أنه "في الدوري الإيطالي أيضا توجد أسماء مرشحة بقوة ولكن أن تطلب منهم القيام بالمهمة دون اتباع الإجراءات والقواعد فسيكون وكأنك تسجل هدفا في مرماك".

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وعين روبرتو فابريتشيني مفوضا للإشراف على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد إخفاق الأخير الأسبوع الماضي في انتخاب رئيس جديد لخلافة كارلو تافيكيو، الذي استقال أيضا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وشارك لويجي دي بياجيو، مع منتخب بلاده بقيادة مواطنه الأسطورة فرانشيسكو توتي، في النسخة اليوبيلية العاشرة لكأس الأساطير لكرة القدم، التي اختتمت في العاصمة موسكو، أمس الأحد، وشارك فيها ستة منتخبات ضمت كوكبة من نجوم كرة القدم القدامى، وأحرز منتخب روسيا اللقب للمرة العاشرة، بفوزه على نظيره البرتغالي (8-4) في المباراة النهائية.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي