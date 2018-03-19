منتخب سوريا يصل البصرة للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية

وصل المنتخب السوري، اليوم الاثنين، إلى مدينة البصرة العراقية، للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم.

وستقام مباريات بطولة الصداقة الدولية، في الفترة ما بين يومي (21 و28) من شهر مارس الجاري، في المدينة الرياضية بالبصرة، وبمشاركة ثلاثة منتخبات وهي العراق وسوريا وقطر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، رفع ‏الحظر عن إجراء المباريات الدولية في العراق، في ثلاث مدن وهي أربيل والبصرة وكربلاء، منهيا بذلك حظرا على الملاعب العراقية استمر منذ عام 2003، وإحالة الملف إلى الاتحاد الآسيوي للبت به.

المصدر: وكالات