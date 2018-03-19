صلاح يكشف كيف سيحتفل بأهدافه في مونديال روسيا!

كشف نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح عن الطريقة التي سيحتفل بها إذا سجل هدفا في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين في موقع "FilGoal" قال صلاح: "ماذا سأفعل إذا سجلت هدفا في كأس العالم؟ سأرفع قميصا عليه صورة مجدي عبد الغني".

ويعد مجدي عبد الغني العضو الحالي في اتحاد الكرة المصري، صاحب هدف مصر الوحيد خلال العصر الحديث في كأس العالم، وأحرزه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في إيطاليا عام 1990.

وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 عاما عن المشاركة في الحدث الكروي الأبرز في العالم. وساهم صلاح بشكل كبير في قيادة منتخب "الفراعنة" لحجز بطاقة العبور إلى المونديال الروسي، إذ سجل هدفين في مباراة حاسمة ضمن التصفيات الإفريقية أمام الكونغو (2-1).

ووضعت قرعة المونديال المنتخب المصري في المجموعة الأولى، إلى جانب صاحب الضيافة منتخب روسيا، إضافة إلى السعودية وأوروغواي.

المصدر: وكالات