سان جيرمان يقتنص فوزا صعبا من نيس

حقق باريس سان جرمان المتصدر فوزا صعبا على مضيفه نيس 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح ألان سان-مكسيمان التسجيل لنيس في (د.17)، وأدرك الأرجنتيني أنخل دي ماريا التعادل لسان جرمان بعد أربع دقائق، ثم انتظر الأخير حتى (د.82) لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي داني ألفيش.

واقترب سان جرمان من استعادة اللقب الذي انتزعه منه موناكو في الموسم الماضي، إذ ابتعد عنه بالذات بفارق 17 نقطة ليصبح (83 نقطة) معززا صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ويقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، بينما تجمد رصيد نيس عند 42 نقطة في المركز الثامن بقيادة مديره الفني لوسيان فافر.

يذكر أن سان جرمان يفتقد مهاجمه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الذي خضع قبل أسبوعين لعملية جراحية في القدم ستبعده على الأرجح حتى نهاية مايو.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير