هل اشترط نيمار زيادة راتبه للبقاء في باريس؟

تضاربت التقارير الصحفية التي تتحدث عن حقيقة طلب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي زيادة راتبه كشرط للبقاء في النادي الموسم القادم.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الأحد نقلا عن أحد المسؤولين في النادي الباريسي، أن ما يتردد بشأن طلب البرازيلي نيمار دا سيلفا، زيادة راتبه كشرط من أجل البقاء مع سان جيرمان الموسم القادم، غير صحيح على الإطلاق".

Le PSG a démenti l'information révélée par The Times, selon laquelle Neymar souhaiterait être payé plus pour rester dans la capitale https://t.co/URCPZ5RZydpic.twitter.com/sA1KUHKOkF — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2018

وبذلك، رد النادي الفرنسي على ما نشرته العديد من الصحف كالتايمز البريطانية وآس الإسبانية والتي أشارت إلى أن المهاجم البرازيلي الذي انتقل إلى سان جيرمان هذا الموسم قادما من برشلونة الإسباني بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، يطالب بزيادة أجره السنوي ليصل إلى 54 مليون يورو، علما بأنه يتقاضى حاليا 40 مليون يورو، كشرط للبقاء في باريس مقابل العروض الأخرى التي تلقاها من أندية كبرى مثل ريال مدريد.



وبحسب التقارير، فاللاعب البرازيلي ووالده الذي يدير أعماله، طرحا هذا الطلب على رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، أثناء زيارة الأخير للمهاجم في البرازيل حيث يتعافى من الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

Neymar reportedly wants PSG to break the €1m-a-week barrier if he's to stay at the Parc des Princeshttps://t.co/hncUm9NOQ0 — AS English (@English_AS) March 18, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر