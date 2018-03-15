نيمار يتعرض لهجوم لاذع بعد ما اعتبر سخرية من ستيفن هوكينغ

تعرض البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لموجة من الانتقادات اللاذعة، بعد نشره صورة شخصية يجلس فيها على كرسي متحرك، وكتب عليها كلمات للعالم الراحل "ستيفن هوكينغ".

وحققت صورة نيمار انتشار واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتعرض إلى سيل من الانتقادات والهجوم الشديد من آلاف المتابعين من حول العالم، الذين وجدوا في صورته سخرية واستهزاء غير مقبولين للعالم الراحل.

وظهر نيمار في الصورة عاريا على كرسي متحرك يشبه كرسي العالم الراحل "ستيفن هوكينغ"، بينما ساقه اليمنى في حذاء واق، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في مشط قدمه في فبراير الماضي.

وأضاف نيمار تعليقا على الصورة، من كلمات شهيرة للعالم هوكينغ:" عليك أن يكون موقفك إيجابي وتحصل على أفضل نتيجة ممكنة من الوضع الذي أنت فيه الآن"، وهو ما اعتبره معجبو النجم البرازيلي تصميما منه على التعافي والعزيمة".

Reuters Kimberly White

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) March 14, 2018

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جدير بالذكر أن العالم "ستيفن هوكينغ" قد رحل عن العالم أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 76 عاما، وقد كان مقيدا بالكراسي المتحركة منذ عقود، بسبب معاناته من مرض نادر من الأمراض العصبية الحركية.

وكان هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، وهو معروف بفضل أبحاثه النظرية في علم الكون والعلاقات بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، والتسلل الزمني. وهو مؤلف الكتاب المعروف "تاريخ موجز للزمن".

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر