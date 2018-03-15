الساحر ميسي يواصل تسجيله للأرقام التاريخية

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هوايته بتسجيل الأرقام التاريخية وتحطيم الأرقام القياسية، وذلك بتسجيله لهدفين حاسمين أمام تشيلسي الإنجليزي بدوري الأبطال.

وانتهت القمة الكروية التي جمعت برشلونة وضيفه تشيلسي في إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وتألق ميسي كعادته وقاد فريقه للدور ربع النهائي من المسابقة بتسجيله مرتين في مرمى الحارس البلجيكي كورتوا، علما أن مباراة الذهاب في لندن انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

Messi, 1-100 ⚽️



1 - Panathinaikos (2005)

50 - AC Milan (2012)

100 - Chelsea (2018)#UCLpic.twitter.com/axxxTx3cL8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2018

الهدف الأول الذي سجله ميسي هو الأسرع له خلال مسيرته سواء مع برشلونة أو منتخب الأرجنتين، حيث أحرزه في الدقيقة الثالثة من المباراة وتحديدا بعد 127 ثانية من ركلة البداية، وفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

وبإحرازه الهدف الثاني بات ميسي اللاعب الثاني في تاريخ المسابقة الذي يحرز 100 هدف بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

ويتفوق ميسي على رونالدو كونه استطاع الوصول لـ100 هدف خلال 123 مباراة خاضها في دوري الأبطال، أما رونالدو فوصل إلى المئوية بعد خوضه 137 مباراة، أي أن ميسي يتفوق بـ 14 مباراة أقل.

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ويتفوق ميسي في عدد التسديدات التي احتاجها للوصول لهذا الرقم من الأهداف فوصل إليه بعد 524 تسديدة، أي أقل بـ 266 تسديدة عن رونالدو، الذي وصل لمئة هدف بعد 790 تسديدة.

ووصل ميسي لهدفه المئوي في عمر أقل عن رونالدو، حيث حقق هذا الإنجاز وهو يبلغ من العمر 30 عاما و263 يوما، فيما وصل رونالدو لنفس الرقم عندما كان يبلغ 32 عاما و72 يوما.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر