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رونالدو: لا أحد يستطيع مقارنة نفسه بي (فيديو)

الرياضة

رونالدو: لا أحد يستطيع مقارنة نفسه بي (فيديو)
Reuters Vincent West
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يرفض البرتغالي كريستيانو رونالدو ذو الـ33 عاما، نجم ريال مدريد الإسباني، أن يقارن أحد نفسه به، مشددا على أن ما قام به في مسيرته يصعب تكراره.

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس السبت، بمناسبة إطلاق حذائه الجديد، وقال خلاله: "في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، قلت هذا لأصدقائي حينها وكانوا ينظرون إلي ولسان حالهم يقول، ماذا تقول"!؟

وأضاف: "عندما بدأت اللعب في مانشستر يونايتد لم أجد من يمتلك موهبتي وإصراري وقدراتي ومبادئي الكروية، لن يتمكن أحد من مقارنة نفسه بي، ولن يصبح أي شخص كريستيانو رونالدو".

وختم قائلا: "ستكون أنت نفسك، وسأكون أنا نفسي".

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وفاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، كحال غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ويتصدر صاروخ ماديرا قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بـ12 هدفا، فيما يأتي بالمرتبة الثالثة في قائمة هدافي الليغا بـ18 هدفا خلف كل من ميسي صاحب الصدارة بـ24 هدفا والأوروغوياني لويس سواريز الثاني بـ21 هدفا.

المصدر: championat

أليكسي اسبر






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