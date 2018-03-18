كلوب: صلاح سيصبح أفضل لاعب في العالم

اعتبر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن مهاجمه المصري محمد صلاح ذا الـ25 عاما، سيصبح في يوم ما أفضل لاعب في العالم.

ويقدم صلاح أداء رائعا مع ليفربول هذا الموسم، أكده أمس السبت برباعية تاريخية في مرمى واتفورد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

وانفرد الدولي المصري، أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، بصدارة ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية برصيد 28 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري كين المصاب.

🙌 ‘Quite exceptional’ is how Jürgen Klopp chose to sum up @22mosalah’s four-goal showing 👉 https://t.co/p72xtP3KNmpic.twitter.com/ZLTLtDwx0j — Liverpool FC (@LFC) March 17, 2018

وأصبح صلاح أفضل مسجل في موسمه الأول مع ليفربول، بعد رفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الإسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ويرى كلوب أنه بإمكان صلاح أن يخلف الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم، وقال: "أعتقد أنه في طريقه لتحقيق ذلك".

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ودعا كلوب لاعبه إلى المحافظة على المستوى الرائع الذي وصل إليه هذا الموسم، كما فعل ميسي ورونالدو لعقد من الزمن.

وتابع: "كما هو الحال دائما في الحياة، فإذا كان لديك الموهبة، عليك أن تظهر ذلك باستمرار، وهذا جيد جدا لنا ويساعدنا كثيرا".

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر