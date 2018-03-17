محمد صلاح يواصل التألق بتسجيله "سوبر هاتريك" أمام واتفورد

سجل النجم المصري محمد صلاح رباعية تاريخية وقاد ليفربول إلى فوز عريض على ضيفه واتفورد 5-0 رفعه مؤقتا إلى المركز الثالث، السبت في المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل الفرعون صلاح أهدافه في (د.4 و43 و77 و85) ومرر الهدف الخامس للبرازيلي روبرتو فيرمينو في (د.49).

وأصبح صلاح، (أفضل لاعب أفريقي لعام 2017)، أول لاعب مصري يسجل ثلاثية أو رباعية في الدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى 28 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 4 أهداف عن مهاجم توتنهام هاري كاين.

وأصبح صلاح أفضل مسجل يخوض موسمه الأول مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفا في جميع المسابقات، متخطيا الإسباني فرناندو توريس صاحب 33 هدفا في موسم 2008.

ووحده العاجي ديدييه دروغبا (29 هدفا في موسم 2010) يتقدم على صلاح كأفضل مسجل أفريقي في موسم واحد في البرميرليغ. وأصبح صلاح أول لاعب يسجل رباعية في الدوري لليفربول منذ الأوروغوياني لويس سواريز في مرمى نوريتش عام 2013، وأول لاعب يسجل ثلاثية أو أكثر تحت إشراف مدربه الألماني يورغن كلوب.

وكذلك أصبح صلاح رابع لاعب يسجل رباعية لليفربول في البرميرليغ بعد روبي فاولر وماكيل أوين وسواريز، وأول لاعب يسجل رباعية من 4 تسديدات منذ الروسي أندري ارشافين لاعب أرسنال في 2009.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير