قطة تورط بشكتاش التركي في أزمة مع اليويفا

دخل نادي بشكتاش التركي في مشكلة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من تسلل قطة إلى ملعب الفريق خلال مباراته مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات انضباطية ضد بشكتاش، بعدما اضطر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر لإيقاف اللعب في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، عندما تجاوزت قطة صهباء اللون أفراد الأمن في ملعب فودافون بارك في إسطنبول.



وقفزت القطة فوق لوحة إعلانية قبل أن تقتحم الملعب، وركضت داخله وصعدت إلى المدرجات من جديد.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان اليوم الخميس إنه وجه اتهام "الافتقار للتنظيم" للنادي التركي، ما سمح بدخول حيوان إلى أرض الملعب أثناء المباراة.

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كما وجه اتهاما لجماهير بشكتاش بإلقاء مقذوفات وإغلاق السلالم، وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط في الاتحاد الأوروبي القضية يوم 31 مايو القادم.



وفاز الفريق البافاري بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء ليتأهل للدور ربع النهائي من التشامبيونزليغ لتفوقه 8-1 في النتيجة الإجمالية لمباراتي الذهاب والإياب.

واختيرت القطة الصهباء كأفضل لاعب في المباراة في تصويت على حساب بايرن ميونخ على تويتر.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر