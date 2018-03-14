بايرن ميونيخ يحجز مقعده في ربع نهائي دوري الأبطال

حجز بايرن ميونيخ الألماني مقعده في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم السابع تواليا وذلك بتجديده فوزه على مضيفه بشكتاش التركي بنتيجة 3-1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

سجل أهداف بايرن كل من الإسباني تياغو الكانتارا في (د.18) والتركي غوكهان غونول في (د.46 خطأ في مرمى فريقه) وساندرو فاغنر في (د.84)، بينما أحرز هدف باشكتاش البرازيلي فاغنر لوف في (د.59) هدف بشكتاش.

وكان النادي البافاري، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2013 والسادس في تاريخه، قطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي بحسمه ذهاب مشاركته الـ14 في ثمن النهائي بخماسية نظيفة، ثم جدد فوزه على منافسه التركي إيابا في إسطنبول.

ولحق بايرن بليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس وروما الإيطاليين وريال مدريد حامل اللقب وإشبيلية الإسبانيين، على أن تحسم البطاقة الثامنة الأخيرة في وقت لاحق بين برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي (تعادلا ذهابا 1-1 في لندن).

وتسحب قرعة الدور ربع النهائي بعد غد الجمعة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير