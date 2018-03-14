توتنهام يحدد مدة غياب هاري كاين

أكد نادي توتنهام الإنجليزي أن هدافه هاري كاين سيعود إلى تدريبات الفريق الشهر المقبل بعد إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها خلال فوز فريقه على بورنموث 4-1 الأحد في الدوري الإنجليزي.

وكشف النادي على موقعه الرسمي أن "التقييم الأولي يؤكد أن هاري كاين تعرض لضرر في أربطة الكاحل الأيمن".

وأضاف "تعرض مهاجم إنجلترا للإصابة بعد كرة مشتركة خلال الفوز على بورنموث 4-1 الأحد وسيعاود تدريبات الفريق الأول الشهر المقبل".

ويتساوى كاين في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح مع 24 هدفا علما بأن الأول سجل 39 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكان كاين تعرض لإصابة مماثلة في كاحله في الموسمين الماضيين أيضا.

وستؤدي الإصابة إلى غياب كاين عن المباراتين الوديتين لإنجلترا ضد هولندا وإيطاليا في 23 و27 الحالي استعدادا لمونديال روسيا 2018، وعن مباراة دربي لندن ضد تشيلسي في الأول من أبريل المقبل.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير