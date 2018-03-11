أتلتيك بيلباو يهزم ضيفه ليغانيس بثنائية غارسيا.. (فيديو)
AFP ANDER GILLENEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jytj
تجاوز فريق أتلتيك بيلباو عقبة ضيفه ليغانيس بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويعود الفضل قي انتصار الفريق الباسكي للاعبه راؤول غارسيا، الذي أحرز هدفين سريعين له، في الدقيقتين (10 و17) من زمن الشوط الأول.
ورفع أتلتيك بيلباو رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر، متجاوزا بفارق نقطتين ليغانيس، الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر، برصيد 32 نقطة.
المصدر: "MatchTV"
نايف الكوردي