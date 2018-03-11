أتلتيك بيلباو يهزم ضيفه ليغانيس بثنائية غارسيا.. (فيديو)

تجاوز فريق أتلتيك بيلباو عقبة ضيفه ليغانيس بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل قي انتصار الفريق الباسكي للاعبه راؤول غارسيا، الذي أحرز هدفين سريعين له، في الدقيقتين (10 و17) من زمن الشوط الأول.