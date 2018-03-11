أتلتيكو مدريد يهزم فيغو بثلاثية.. فيديو

تاريخ النشر: | 18:00 GMT | آخر تحديث: | 18:14 GMT | الرياضة

Reuters Javier Barbancho

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استعاد فريق أتلتيكو مدريد توازنه، بعد كبوة برشلونة، على حساب ضيفه سيلتا فيغو (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحملت ثلاثية أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" توقيع كل من، المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، ولاعب خط الوسط فيتولو، والمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا، في الدقائق (44، 56، 63) على الترتيب.

وصالح أتلتيكو مدريد بذلك جماهيره، عقب هزيمته أمام برشلونة بهدف وحيد يوم الأحد الماضي، ويحتل مركز الوصافة في الليغا، برصيد 64 نقطة، مقلصا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي تغلب بدوره على مضيفه ملقا(بهدفين نظيفين، أمس السبت.

في حين، يشغل سيلتا فيغو المركز التاسع، حتى الآن، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة.

المصدر: "championat"

نايف الكوردي