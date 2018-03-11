فرصة جديدة أمام عشاق كرة القدم لشراء تذاكر مونديال روسيا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطرح حصة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

فبعد انتهاء المرحلة الأولى والفترة الأولى من المرحلة الثانية، تنطلق في الـ13 من الشهر الجاري مرحلة جديدة لبيع التذاكر وتستمر حتى الـ3 من أبريل المقبل، وهو ما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي لحضور مباريات منتخباتهم المفضلة.

وستباع التذكر في هذه المرحلة بالأسبقية عبر الموقع الإلكتروني (FIFA.com/tickets) (ويخضع ذلك لتوافر التذاكر) وهو ما يعني أنه سيتم تأكيد الحصول على التذاكر عند إتمام عملية الشراء.

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وبالنسبة للمشجعين الذين لن يسعفهم الحظ خلال هذه المرحلة، فسيحصلون على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستجرى بنظام أسبقية الشراء في الفترة الممتدة من الـ18 أبريل وإلى الـ15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال روسيا.

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ويتوقع أن تشهد بطولة كأس العالم 2018 التي تقام على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية في الفترة من الـ14 يونيو ولغاية الـ15 يوليو، حضورا جماهيريا كبيرا، إذ أكد الفيفا أن الإقبال على شراء التذاكر في المراحل السابقة كان هائلا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض