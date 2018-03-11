فيرداسكو يفجر أولى مفاجآت "إنديان ويلز"

فجر الإسباني المخضرم فرناندو فيرداسكو أولى مفاجآت بطولة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، بإقصائه المصنف الثالث البلغاري غريغور ديميتروف.

وجاء فوز فيرداسكو على منافسه البلغاري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الثاني، بمجموعتين لواحدة، بواقع (7-6، 4-6 و6-3). واستمرت المباراة لأكثر من ساعتين وهو ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة المسائية على الملعب الرئيسي بين المصنف الأول عالميا، السويسري روجر فيدرر والأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس المصنف الـ67.

ففي أولى مبارياته في البطولة حسم فيدرر (36 عاما) حامل اللقب سريعا المجموعة الأولى لصالحه (6-3) بعد أن كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع. لكن وبسبب هطول الأمطار قرر منظمو البطولة إيقاف المواجهة واستكمالها في وقت لاحق.

وفي مباراة سابقة فاز النمساوي دومينيك تيم المصنف الخامس بصعوبة على اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس (6-2، 3-6 و6-3).

وتأهل الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف السابع للدور الثالث بعد تغلبه على الروسي يفغيني دونسكوي بنتيجة (7-5 و6-4).

وودع بعض المصنفين البطولة ومن بينهم المصنف الـ16 الإيطالي فابيو فونيني إثر خسارته أمام الفرنسي جيريمي شاردي (4-6، 7-6 و6-4)، كما خسر الإسباني ألبيرت راموس أمام الكرواتي الشاب بورنا تشوريتش (6-0 و6-3).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض