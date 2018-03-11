شاهد.. أول صورة لمولود ميسي الثالث

نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول صورة للمولود الجديد الذي رزق به الثنائي.

وعلقت روكوزو على الصورة التي نشرتها في موقع إنستغرام: "مرحبا شيرو"، بينما نشر ميسي على صفحته الرسمية في فيسبوك صورة يظهر فيها وهو يمسك بأصابع مولوده الجديد قائلا: "أهلا وسهلا شيرو!! شكرا لله، جميع الأمور تسير بشكل ممتاز، الرضيع ووالدته في حالة جيدة.. نحن سعداء جدا".

وغاب ميسي أمس عن مواجهة فريقه برشلونة أمام مضيفه ملقا التي انتهت بفوز البلوغرانا (2-0)، وتأكد فيما بعد أن غياب البرغوث راجع إلى ولادة ابنه الثالث.

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يذكر أن شيرو هو ثالث أطفال ميسي، الذي ارتبط بزوجته روكوزو في علاقة عاطفية منذ 2007، بعد أعوام من تعارفهما خلال فترة الطفولة.

المصدر: فيسبوك + إنستغرام

عمر بيكضاض