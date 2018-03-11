فيديو.. برشلونة يقدم هدية لميسي

عمق فريق برشلونة جراح مضيفه ملقا بفوزه عليه بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعها، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل للفريق الكتالوني مبكرا، بحلول الدقيقة 15، بتسديدة رأسية جميلة بعد تمريرة طويلة بالمقاس من زميله الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني للبلوغرانا، في الدقيقة 28، سجله بطريقة رائعة بكعبه من متابعة لكرة في الزاوية البعيدة اليسرى، مررها له على طبق من ذهب زميله الفرنسي عثمان ديمبلي، من الجهة اليمنى.

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وقدم لاعبو برشلونة بذلك هدية جيدة بمناسبة قدوم المولود الثالث لزميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اعتذر عن خوض هذا اللقاء، لهذا السبب.

وحصد فريق برشلونة، بذلك نقاط المباراة الثلاث، وعزز تصدره لليغا، برصيد 72 نقطة، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف سيلتا فيغو، غدا الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في حين مني ملقا بالهزيمة السابعة على التوالي، ويقبع في قاع الدوري، برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: "goaltime"

نايف الكوردي